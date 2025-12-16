< sekcia Zahraničie
Maďarská spoločnosť MVM podpísala zmluvu s americkým Chevronom
Autor TASR
Budapešť 16. decembra (TASR) - Maďarská energetická spoločnosť MVM podpísala päťročnú zmluvu s americkou spoločnosťou Chevron na dodávku dvoch miliárd kubických metrov skvapalneného zemného plynu (LNG). Podľa servera telex.hu to oznámil v utorok v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Dohoda nadväzuje na principiálnu dohodu o rôznych druhoch energetickej spolupráce, ktorú uzavrela maďarská vládna delegácia počas novembrovej návštevy Washingtonu.
Po uvedených rokovaniach americké ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že celková hodnota kontraktov súvisiacich s LNG sa očakáva na úrovni približne 600 miliónov dolárov (510 miliónov eur).
Podľa servera z vyhlásenia maďarského rezortu diplomacie nevyplýva, koľko MVM ročne zaplatí za dodávky 400 miliónov kubických metrov LNG zo Spojených štátov počas piatich rokov.
„My Maďari, máme záujem na tom, aby sme mohli nakupovať energetické nosiče z čo najväčšieho počtu zdrojov, na čo najväčšom počte trás a čo najlacnejšie, pretože takto sa dajú udržať nízke režijné náklady,“ argumentoval Szijjártó.
Podľa telex.hu maďarský minister používa rovnaké zdôvodnenie, prečo sa maďarská ekonomika nevzdáva závislosti od ruských energetických nosičov.
