Maďarská strana Momentum žiada EÚ preveriť návrh zákona o suverenite

Budapešť 29. novembra (TASR) - Maďarská opozičná strana Momentum vyzvala Európsku komisiu (EK), aby preverila vládny návrh zákona o ochrane suverenity Maďarska. Vládna strana Fidesz v stredu reagovala na túto iniciatívu vyhlásením, že suverenita krajiny "nie je hračkou" a že parlament tento balík zákonov schváli ešte do konca tohto roka. S odvolaním sa na server hang.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Poslanci parlamentu v utorok začali diskutovať o 12. novele ústavy a o návrhu zákona pod názvom Ochrana národnej suverenity, v rámci ktorého sa má zriadiť Úrad na obranu suverenity.



"Existuje silná snaha vziať právo na sebaurčenie z rúk Maďarov," zdôvodnil v úvodnom prejave vládny návrh minister spravodlivosti Bence Tuzson. Podľa jeho slov je zachovanie suverenity Maďarska jednou z najdôležitejších úloh a novela zákona má v tomto smere zásadný význam, pretože do maďarských volieb sa snažia zasahovať sily zo zahraničia.



Žiadosť EK adresovala poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Donáthová z Momentumu, ktorá vládny návrh označila za "zákon zastrašovania".



"Niet sa čomu čudovať, že Momentum sa opäť ponáhľa do Bruselu žalovať na Maďarsko, tentoraz práve pre zákon o ochrane suverenity. Celá ľavica je až po krk v kauze zahraničného financovania svojej volebnej kampane," konštatovala parlamentná frakcia Fideszu, podľa ktorej nečudo, že sa opozícii nepáči, ak takéto financovanie chce vláda regulovať. Za prijímanie finančných prostriedkov od zahraničných záujmových skupín bude v prípade schválenia zákona hroziť väzenie v dĺžke do troch rokov.



Premiér Viktor Orbán 16. novembra povedal, že k návrhu zákona očakáva v parlamente veľkú diskusiu. "Musíme sformulovať jasné zákazy, aby nebolo možné ovplyvňovať maďarské voľby financiami zo zahraničia," vyhlásil predseda vlády.



Návrh maďarskej vlády na zriadenie Úradu na obranu suverenity, ktorý by mal široké právomoci na vyšetrovanie akejkoľvek organizácie alebo osoby podozrivej z toho, že slúži cudzím záujmom alebo ohrozuje národnú suverenitu, predstavuje veľké riziko pre ľudské práva. Uviedla to v pondelok komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.