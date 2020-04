Maďarská strana vyzvala vládu, aby nariadila nosenie rúšok

Budapešť 28. apríla (TASR) - Maďarská vláda by mala nariadiť povinné nosenie rúšok na verejných priestranstvách a mala by k tomu zabezpečiť potrebné ochranné prostriedky, vyhlásil v utorok v Budapešti poslanec opozičnej strany Jobbik László György Lukács po schôdzke výboru parlamentu pre prosperitu.



Lukács pripomenul, že podľa vlády je v skladoch k dispozícii už 86 miliónov rúšok, pričom zahraniční experti tvrdia, že nosenie rúšok a zachovanie obmedzení je nutné.



Poslanec Jobbiku zdôraznil, že prioritou by mala byť príprava zdravotníkov na nápor pacientov s ochorením COVID-19, až po nej by sa malo uvažovať o ekonomických aspektoch pandémie koronavírusu.



Celkový počet obetí v Maďarsku do utorka stúpol na 291 a počet infikovaných na 2649.



Od budúceho týždňa v krajine zavedú podľa informácií vláde blízkeho denníka Magyar Nemzet nové epidemiologické pravidlá, ktoré budú podmienkou k naštartovaniu ekonomiky.



Jedným z týchto pravidiel môže byť, že nosenie rúšok či zahaľovanie tváre iným spôsobom bude povinné pri návšteve obchodných jednotiek a čerpacích staníc - čo bude následne kontrolované nielen prevádzkovateľom týchto zariadení.



Podľa denníka tento týždeň, keď starosta Budapešti Gergely Karácsony, ale aj samosprávy niektorých ďalších maďarských miest zaviedli povinné nosenie rúšok v obchodoch, dopravných prostriedkoch i na priestranstvách s väčšou hustotou osôb, môže byť generálnou skúškou, na základe ktorej nariadia od budúceho týždňa zahaľovanie tváre na uvedených miestach celoštátne.