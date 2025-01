Maďarská tajná služba sa obrátila na USA pre sankcie na Rogána

Budapešť 14. januára (TASR) - Maďarská tajná služba sa v kauze sankcií na šéfa kabinetu predsedu maďarskej vlády Antala Rogána obrátila na partnerské orgány Spojených štátov. Pre server telex.hu to v utorok po zasadaní bezpečnostného výboru maďarského parlamentu uviedol predseda výboru Zoltán Sas z opozičnej strany Jobbik, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Meno Rogána sa objavilo na zozname osôb, ktoré majú byť sankcionované ministerstvom financií USA. V jeho prípade sa tak stalo pre údajnú korupciu.



Na rokovaní výboru podľa Sasa okrem iného zaznelo aj to, že osoby sa na takzvaný sankčný zoznam dostávajú podľa právneho poriadku Spojených štátov, pričom tak sa stalo aj v Rogánovom prípade. Zákonnosť takéhoto kroku preto maďarské úrady nespochybňujú.



Predseda výboru dodal, že maďarská strana požiadala svojho amerického partnera o odovzdanie informácií, ktoré by mali byť podkladom pre rozhodnutie Washingtonu, avšak americká strana takéto informácie nevedela odovzdať. Podľa Sasa o tejto skutočnosti boli informovaní členovia výboru.



Maďarské tajné služby upozornili na proces, ktorý má viacero aktérov, a ktorých "možno identifikovať aj v medzinárodnom priestore". Títo aktéri sa snažia zdiskreditovať americko-maďarské vzťahy a skomplikovať ich efektivitu ešte pred nástupom novej americkej administratívy, povedal Sas, ktorý bližšie detaily s odvolaním sa na štátne tajomstvo nespresnil.



Rogán, ktorý je považovaný za najbližšieho spolupracovníka premiéra Viktora Orbána, bol podľa oznámenia rezortu financií USA zaradený na uvedený zoznam pre korupciu. Jeho aktivita je "znakom širšej atmosféry beztrestnosti v Maďarsku, kde oligarchovia a nedemokratickí aktéri zajali kľúčové prvky štátu", uviedol vo vyhlásení hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.



"Rogán zorganizoval plány, ktorých cieľom bolo kontrolovať niekoľko strategických odvetví maďarského hospodárstva a odvádzať výnosy z týchto odvetví k sebe a odmeňovať lojálnych členov svojej politickej strany", píše sa vo vyhlásení amerického ministerstva financií.



Podľa maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa ide o osobnú pomstu exveľvyslanca Davida Pressmana, ktorého do Budapešti vyslala Bidenova administratíva, avšak po prehre demokratickej kandidátky Kamaly Harrisovej v novembrových amerických voľbách z Maďarska "neslávne odišiel".