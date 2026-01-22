Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Maďarská TISZA nebude hlasovať o nedôvere Európskej komisii

Na archívnej snímke europoslanci . Foto: TASR - Martin Baumann

Predseda strany TISZA podotkol, že poslanci jeho strany v EP tak vstupujú do konfliktu s EPP a nezúčastnia sa na hlasovaní o návrhu na vyslovenie nedôvery.

Autor TASR
Budapešť 22. januára (TASR) - Poslanci maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA sa nezúčastnia na štvrtkovom hlasovaní o vyslovení nedôvery Európskej komisii (EK) pod vedením predsedníčky Ursuly von der Leyenovej. Podľa servera telex.hu to vo štvrtok oznámil predseda strany TISZA a europoslanec Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Návrh na vyslovenie nedôvery bol predložený pre dohodu Mercosur, ktorá je pre poľnohospodárov nevýhodná. Včera sa nám však vďaka návrhu z Európskej ľudovej strany (EPP) a hlasovaniu poslancov EP za stranu TISZA podarilo zabrániť nadobudnutiu platnosti dohody Mercosur, takže dnešné hlasovanie sa stalo bezpredmetným,“ argumentoval Magyar v príspevku na Facebooku.

Predseda strany TISZA podotkol, že poslanci jeho strany v EP tak vstupujú do konfliktu s EPP a nezúčastnia sa na hlasovaní o návrhu na vyslovenie nedôvery. Dodal, že to nie je prvýkrát. „Ak nás dnes za to európski ľudovci potrestajú, budeme to akceptovať,“ zdôraznil.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
