Maďarská vláda: Brusel urobil v otázke migrácie zlé rozhodnutie

Budapešť 11. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) urobil nesprávne rozhodnutie v otázke migrácie. Maďarská vláda nepodporí žiadnu formu prerozdeľovania migrantov, vyhlásil vo štvrtok šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



EP v stredu hlasoval za reformu azylového systému Európskej únie. Po rokoch diskusií a sporov tak poslanci schválili dohodnutý kompromis, ktorý výrazne sprísni súčasné predpisy týkajúce sa migrácie do EÚ.



"Stredná Európa by nemala trpieť za chyby sociálneho vývoja západnej Európy," povedal Gulyás a podčiarkol, že maďarská vláda odmieta povinné rozdeľovanie migrantov. Maďarská spoločnosť musí byť podľa vlády chránená pred škodlivými vplyvmi migrácie.



K vojne na Ukrajine šéf úradu vlády poznamenal, že sa nachádzame vo veľmi nebezpečnej dobe. "Nasledujúcich šesť mesiacov bude rozhodujúcich z pohľadu toho, či sa svet vydá smerom k vojne alebo mieru," dodal Gulyás, podľa ktorého je viac zlých správ ako dobrých, a tie naznačujú, že Európa smeruje k vojne.



"Vojnová horúčka sa od bruselských byrokratov rozšírila na popredných politikov kontinentu. Poprední európski politici komunikujú, že by na Ukrajinu poslali vojakov, aj keď to bola predtým červená čiara. Okrem toho svoj postoj zmenila aj Severoatlantická aliancia," varoval Gulyás a poznamenal, že zmenu by mohlo priniesť víťazstvo Donalda Trumpa v prezidentských voľbách v USA.



Pripomenul, že NATO, ktoré doteraz len komentovalo dianie, no nestalo sa účastníkom konfliktu, v rámci ukrajinskej misie chce vytvoriť stámiliónový fond. "Týmto chcú pomôcť vojenskému výcviku a koordinovať dodávky zbraní," spresnil Gulyás a poznamenal, že Maďarsko je týmto vývojom vážne znepokojené. Podľa postoja maďarskej vlády totiž neexistuje vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine, ale je potrebné dosiahnuť prímerie.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)