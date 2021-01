Maďarská vláda chce čo najskôr otvoriť reštaurácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Budapešť 25. januára (TASR) - Maďarská vláda by chcela čo najskôr otvoriť reštaurácie, všetko je však podmienené očkovaním proti novému druhu koronavírusu. Povedal to v pondelok pre agentúru MTI hovorca kabinetu Zoltán Kovács.Postoj majiteľov reštaurácií je v tejto otázke podľa jeho slov pochopiteľný, pretože pandémia im spôsobuje obrovské problémy v celej Európe, vrátane Maďarska. "" povedal hovorca.Ďalej podotkol, že vo viacerých európskych krajinách už začala tretia vlna nákazy koronavírusom, čo je zrejme následkom predčasného zmiernenia reštrikčných opatrení. Potom narastá počet infikovaných a treba opäť sprísňovať opatrenia." dodal Kovács.Na beznádejnú situáciu upozornil aj spravodajský server blikk.hu, podľa ktorého čoraz viac majiteľov reštaurácií, kaviarní a pohostinstiev zvažuje otvoriť aj napriek súčasne platnému zákazu. Finančnú pomoc vlády na udržanie zamestnanosti totiž považujú za nedostatočnú a poukazujú na záväzky, ktoré musia plniť aj napriek tomu, že nemajú príjmy.Polícia avizovala, že v zmysle platných právnych noriem v prípade porušenia zákazu bude platiť pokutu nielen prevádzkovateľ, ale aj zákazník, ktorý napriek reštrikcie do takéhoto reštauračného zariadenia zájde.V Maďarsku evidujú celkom 360.418 potvrdených prípadov infekcie vírusom SARS-CoV-2, z ktorej sa už zotavilo 243.092 osôb. Aktuálne je nakazených 105.302 ľudí. Očkovaciu látku proti koronavírusu dostalo 146.695 ľudí, z nich 9403 bolo zaočkovaných už aj druhýkrát.Sprísnené opatrenia - vrátane zákazu nočného vychádzania, zákazu zhromažďovania, povinnosti nosenia rúšok či parkovania zdarma v mestách v rámci stimulovania ľudí používať v čase pandémie individuálnu dopravu - platia do 1. februára. Vláda tento týždeň bude rozhodovať o ich predĺžení.