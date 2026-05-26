Maďarská vláda dala do parlamentu návrh na stiahnutie vystúpenia z ICC
Autor TASR
Budapešť 26. mája (TASR) - Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona, ktorý by mal zabrániť vystúpeniu Maďarska z Medzinárodného trestného súdu (ICC). Vystúpenie inicioval predchádzajúci kabinet premiéra Viktora Orbána. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Návrh zákona nadväzuje na minulotýždňové vládne nariadenie a predložil ho v mene vlády premiér Péter Magyar.
„Na udržanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a ochranu ľudských práv je absolútne nevyhnutné brať páchateľov najzávažnejších medzinárodných trestných činov na zodpovednosť na medzinárodnom súdnom fóre. Na tento účel je potrebné zachovať členstvo Maďarska v ICC,“ píše premiér v zdôvodnení návrhu.
Orbánov kabinet rozhodol o ukončení členstva v ICC v apríli minulého roka, keď do Budapešti na návštevu pricestoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Na neho i ďalších predstaviteľov Izraela a militantného hnutia Hamas vydal ICC v novembri 2024 zatykače pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.
Nový maďarský premiér Péter Magyar na sociálnej sieti minulý týždeň oznámil, že jeho vláda stiahla plán Maďarska vystúpiť z Medzinárodného trestného súdu. Bližšie podrobnosti neuviedol.
Medzinárodný trestný súd existuje od roku 2002 a stíha najzávažnejšie zločiny, ako sú genocída, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Jeho členmi sú všetky členské štáty EÚ. USA, Izrael a Rusko nie sú signatármi Rímskeho štatútu a preto ani členmi Medzinárodného trestného súdu. Jeho jurisdikcia sa na ne automaticky nevzťahuje.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
