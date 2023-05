Maďarsko: Chcú nám vziať predsedníctvo v EÚ, lebo presadzujeme mier

Budapešť 30. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) chce zabrániť Maďarsku v prevzatí rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici roka 2024, pretože tamojšej ľavicovej väčšine sa nepáči maďarský postoj presadzujúci mier. Podľa servera origo.hu to vyhlásila v utorok v Bruseli maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďarsko v rámci predsedníctva v Rade EÚ mieni okrem iného preveriť, či korupčnými škandálmi zaplavený EP dodržiava vlastné pravidlá a právne princípy EÚ, povedala Vargová.



V statuse na Facebooku maďarská ministerka uviedla, že maďarské predsedníctvo "je v bezpečí".



"S našimi partnermi z Tria, mojimi belgickými a španielskymi kolegami, sme diskutovali o spoločných prioritách," dodala Vargová na sociálnej sieti.



V inštitúciách Únie pribúdajú názory, že Maďarsku by sa malo zabrániť v prevzatí rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2024. V utorok o tom informoval týždenník Politico s tým, že to bude jednou z tém mimopracovných debát ministrov na utorňajšom zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.



Maďarsko a následne aj Poľsko možno nebudú schopné zhostiť sa úlohy predsedníckych krajín, keďže sú v dlhodobom konflikte s Bruselom pre porušovanie zásad právneho štátu, napísal magazín Politico. Obe krajiny preberú riadenie EÚ po eurovoľbách, keď sa budú formovať prvky spoločnej európskej politiky do konca tohto desaťročia.



Proti tomu, aby Maďarsko od júla do decembra 2024 šéfovalo Rade EÚ, je aj Európsky parlament. Aktívna je najmä frakcia Európskej ľudovej strany (EPP), ale návrh na hlasovanie v tejto veci podporili aj socialisti a demokrati (S&D), liberáli z Obnovme Európu (RE), frakcia Zelených a ľavicový blok GUE/NGL.



Maďarsko prvýkrát predsedalo Rade EÚ v prvej polovici roka 2011. Pre nedostatky v boji proti korupcii a nezávislosti médií a v oblasti súdnictva pozastavila EÚ Maďarsku vyplácanie miliárd eur z eurofondov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)