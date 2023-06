Maďarská vláda iniciovala zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu

Budapešť 12. júna (TASR) - Maďarská vláda iniciovala na piatok zvolanie mimoriadnej schôdze Národného zhromaždenia. Do jej programu vicepremiér Zsolt Semjén v pondelok navrhol zaradiť päť legislatívnych návrhov vrátane ostro kritizovaného zákona o kariérnom postupe učiteľov. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Vláda podľa dokumentu zverejneného na webovej stránke parlamentu odporúča zaradiť do programu návrhy miestnych daní, národnostných práv, novely zákonov o baníctve, trvalo udržateľného rozvoja niektorých prvkov kultúrneho dedičstva a zákon o kariérnom postupe učiteľov. Semjén iniciatívu odôvodnil tým, že uskutočnenie mimoriadnej schôdze je nevyhnutné v záujme urýchleného prijatia týchto návrhov.



Návrh zákona o kariérnom postupe vytvorí podľa ministerstva vnútra, pod ktorý verejné vzdelávanie patrí a ktoré je predkladateľom návrhu, základ pre spoločenské a odborné ocenenie učiteľov a ďalšie výrazné zvyšovanie platov. V prípade schválenia zákona učitelia prejdú z terajšieho štatútu štátnych zamestnancov do štatútu pracovníkov vo verejnom školstve. Okrem iného sa zákonom mení počet odpracovaných hodín a určí sa aj platový systém, ktorý sa bude odvíjať od výkonu.



Učitelia od vlaňajšieho januára protestovali proti situácii vo verejnom školstve v Maďarsku a na ostatných demonštráciách požadovali aj stiahnutie kontroverzného zákona, ktorý obmedzuje slobodu prejavu a pracovné práva maďarských pedagógov vrátane ich práva na štrajk. Novým zákonom týkajúcim sa právneho postavenia chce podľa odborových organizácií pedagógov kabinet učiteľom zvýšiť úväzky a zrušiť štatút štátnych zamestnancov.



Séria protestov a štrajkov učiteľov sa začala 31. januára 2022. Solidaritu štrajkujúcim pedagógom vyjadrili učitelia, žiaci a študenti viacerých vzdelávacích inštitúcií vrátane učňovských škôl a univerzít. Plat učiteľov v Maďarsku dosahoval minulý rok 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)