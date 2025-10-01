< sekcia Zahraničie
Maďarská vláda iniciuje predĺženie stavu núdze pre vojnu na Ukrajine
Vláda vyhlásila stav núdze prvýkrát v marci 2016, keď bola príčinou masová migrácia, a tiež ho viacnásobne predlžovala.
Autor TASR
Budapešť 1. októbra (TASR) - Maďarská vláda oznámila, že iniciuje predĺženie stavu núdze pre vojnu na Ukrajine o ďalších 180 dní. Aktuálny stav núdze platí do 14. novembra. S odvolaním sa server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Kabinet premiéra Viktora Orbána v zdôvodnení uvádza, že rusko-ukrajinská vojna v susedstve Maďarska viedla k humanitárnej situácii, aká tu nebola od druhej svetovej vojny, a tiež zmenila európsku hospodársku situáciu.
Zachovanie núdzového stavu vytvára právny rámec pre vládu, aby mohla prijímať účinné a rýchle rozhodnutia na pomoc tým, ktorí utekajú pred vojnou, a na ochranu fyzickej, ekonomickej a energetickej bezpečnosti Maďarska.
V núdzovom stave môže vláda vydávať dekréty, môže pozastaviť uplatňovanie určitých zákonov, môže sa odchýliť od zákonných ustanovení a môže prijať aj iné mimoriadne opatrenia.
Po voľbách v roku 2022 premiér Orbán zaviedol 10. dodatkom k ústave nový výnimočný stav s odvolaním sa na rusko-ukrajinskú vojnu, ktorý odvtedy parlamentná väčšina vládneho bloku Fidesz-KDNP predlžovala každých šesť mesiacov.
V zmysle platnej legislatívy môže vláda vyhlásiť núdzový stav na 30 dní a dvojtretinová väčšina Národného zhromaždenia ho môže predĺžiť o maximálne 180 dní.
Vláda vyhlásila stav núdze prvýkrát v marci 2016, keď bola príčinou masová migrácia, a tiež ho viacnásobne predlžovala.
Kritici upozorňujú, že vláda sa svojimi nariadeniami v stave núdze môže odkláňať od zákonov a má možnosť obmedziť, prípadne aj pozastaviť základné práva.
Kabinet premiéra Viktora Orbána v zdôvodnení uvádza, že rusko-ukrajinská vojna v susedstve Maďarska viedla k humanitárnej situácii, aká tu nebola od druhej svetovej vojny, a tiež zmenila európsku hospodársku situáciu.
Zachovanie núdzového stavu vytvára právny rámec pre vládu, aby mohla prijímať účinné a rýchle rozhodnutia na pomoc tým, ktorí utekajú pred vojnou, a na ochranu fyzickej, ekonomickej a energetickej bezpečnosti Maďarska.
V núdzovom stave môže vláda vydávať dekréty, môže pozastaviť uplatňovanie určitých zákonov, môže sa odchýliť od zákonných ustanovení a môže prijať aj iné mimoriadne opatrenia.
Po voľbách v roku 2022 premiér Orbán zaviedol 10. dodatkom k ústave nový výnimočný stav s odvolaním sa na rusko-ukrajinskú vojnu, ktorý odvtedy parlamentná väčšina vládneho bloku Fidesz-KDNP predlžovala každých šesť mesiacov.
V zmysle platnej legislatívy môže vláda vyhlásiť núdzový stav na 30 dní a dvojtretinová väčšina Národného zhromaždenia ho môže predĺžiť o maximálne 180 dní.
Vláda vyhlásila stav núdze prvýkrát v marci 2016, keď bola príčinou masová migrácia, a tiež ho viacnásobne predlžovala.
Kritici upozorňujú, že vláda sa svojimi nariadeniami v stave núdze môže odkláňať od zákonov a má možnosť obmedziť, prípadne aj pozastaviť základné práva.