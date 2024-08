Maďarsko: Je šanca na doriešenie problému tranzitu ropy cez Ukrajinu

Budapešť 22. augusta (TASR) - Existuje veľká šanca, že maďarská ropná spoločnosť MOL bude schopná uzavrieť príslušné dohody, aby neboli blokované dodávky ropy do Maďarska cez Ukrajinu. Povedal to vo štvrtok v Budapešti šéf úradu vlády Gergely Gulyás, ktorý vytkol, že Maďarsko ani Slovensko nedostali v tejto záležitosti žiadnu podporu od Európskej komisie. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Gulyás spresnil, že technicky to bude znamenať, že hoci bude preprava drahšia a MOL bude naďalej znášať riziko tranzitu od rusko-ukrajinskej hranice, existuje zákonné riešenie, ktorým sa dá preprava zabezpečiť. "Dúfame, že z dlhodobého hľadiska bude zabezpečená dodávka ropy na tranzitne rizikovom ropovode," dodal.



Podľa jeho slov je obzvlášť poľutovaniahodné, že ani v tomto prípade Európska komisia nekonala na ochranu členských štátov. "Napriek tomu musím povedať, že sa zdá, že energetická bezpečnosť môže byť týmito dohodami zaručená dlhodobo," podčiarkol.



Pripomenul, že Maďarsko ani Slovensko nedostali žiadnu podporu z Bruselu. "V skutočnosti vidíme, že Brusel neposkytuje ochranu členom EÚ pred správaním sa krajiny mimo Európskej únie, ktorá porušuje asociačnú dohodu uzavretú s Úniou," uzavrel Gergely Gulyás.