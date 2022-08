Budapešť 9. augusta (TASR) - Maďarská vláda je zaviazaná k členstvu Maďarska v Európskej únii, pričom 80 percent maďarského obyvateľstva by hlasovalo aj dnes za členstvo v Únii. Týmito slovami reagovalo v utorok maďarské ministerstvo spravodlivosti na otázku webovej stránky komerčnej televízie ATV k iniciatíve opozičnej strany Jobbik na vypísanie plebiscitu o členstve Maďarska v EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Jobbik predložil v pondelok Národnej volebnej komisii (OVB) návrh na vypísanie referenda. Táto iniciatíva má zaistiť, aby maďarský parlament nemohol prijať rozhodnutie, ktoré by mohlo viesť k vystúpeniu Maďarska z EÚ, uviedol predseda Jobbiku Márton Gyöngyösi.



"Ústava zakazuje vypísať referendum v otázke záväzku vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy, pričom vláda môže kedykoľvek dvojtretinovou parlamentnou väčšinou rozhodnúť o vystúpení z Únie," zdôvodnil iniciatívu Gyöngyösi.



Počas uplynulého víkendu avizoval aj europoslanec za Maďarskú socialistickú stranu (MSZP) István Ujhelyi, že iniciuje ľudové hlasovanie, ktoré by potvrdilo členstvo Maďarska v EÚ. Neskôr po vlne kritiky svoju iniciatívu odvolal. Viacerí opoziční politici totiž vyhlásili, že v terajšom období nie je veľmi vhodné vypísať ľudové hlasovanie v tejto otázke, pretože by mohlo byť kontraproduktívne.



Ministerstvo spravodlivosti dodalo, že v radoch ľavice je obrovský chaos, pričom téma referendum je iba snahou o odpútanie pozornosti od tohto chaosu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)