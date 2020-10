Maďarsko nesúhlasí s verdiktom súdu EÚ k Stredoeurópskej univerzite

Budapešť 6. októbra (TASR) – Maďarská vláda považuje za neprijateľný dvojaký meter, zákon musia zachovať rovnako všetky univerzity, vyhlásila v utorok maďarská ministerka spravodlivosti Judit Vargová v súvislosti verdiktom Súdneho dvora Európskej únie so sídlom Luxemburgu v kauze Stredoeurópskej univerzity (CEU).



Súd v utorok zverejnil rozsudok, podľa ktorého ustanovenia novely maďarského zákona o vysokoškolskom vzdelávaní z roku 2017, na základe ktorých bola CEU založená americkým finančníkom Georgeom Sorosom nútená opustiť Maďarsko, nie sú v súlade s právom Európskej únie a musia byť zrušené.



„Dvojaký meter považujeme za neprijateľný, právne normy musia v Maďarsku zachovať všetky univerzity rovnako. Nemožno prijať taký zákon, ktorý by dostal CEU do výhodnejšej pozície než iné maďarské univerzity," povedala ministerka podľa agentúry MTI.



Podľa jej slov maďarský zákon zaručuje, že poslucháči univerzity dostanú vzdelanie v súlade so svojimi očakávaniami. Podčiarkla, že zákon sa týka desiatky zahraničných univerzít fungujúcich v Maďarsku, pričom väčšina z nich bez problémov splnila zákonom predpísané podmienky fungovania. Vargová dodala, že „vláda rozsudok – ako vždy – v súlade so záujmami Maďarska a jeho občanov vykoná".



Podpredseda maďarského parlamentu za opozičnú Maďarskú socialistickú stranu István Hiller k verdiktu vyhlásil, že rozsudok súdu je ďalším dôkazom toho, že Maďarsko nie je právnym štátom.



Generálna advokátka Súdneho dvora EÚ Juliane Kokottová, obhajujúca záujmy Európskej únie, 5. marca uviedla, že Maďarsko je povinné rovnako zaobchádzať s domácimi aj so zahraničnými vysokými školami.



Advokátka spresnila, že požiadavka uzatvorenia medzinárodnej zmluvy medzi štátom pôvodu a štátom skutočného poskytovania vzdelávania nie je zlučiteľná s právom Európskej únie ani s právom Svetovej obchodnej organizácie.



CEU, založená podľa práva federálneho štátu New York a podporovaná americkým podnikateľom maďarského pôvodu Georgeom Sorosom, bola jedinou zahraničnou vysokou školou pôsobiacou v Maďarsku, ktorá nespĺňala nové požiadavky. Medzičasom CEU ukončila svoju činnosť v Maďarsku a v novembri 2019 otvorila nový vysokoškolský areál vo Viedni.



Európska komisia podala v roku 2018 pre novelizáciu vysokoškolského zákona proti Maďarsku žalobu týkajúcu sa neplnenia povinností.