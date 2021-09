Maďarská vláda: Leyenovej prejav bol obrovským sklamaním

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová prednáša prejav o stave únie v stredu 15. septembra 2021 v Európskom parlamente v Štrasburgu. Foto: TASR/AP

Budapešť 16. septembra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová namiesto toho, aby sústredila pozornosť na ochranu hraníc Európy a na zastavenie migrácie, sa vydala cestou politiky prisťahovalectva. V reakcii na stredajšiu správu o stave Únie to vo štvrtok povedal v Budapešti šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás.Podľa agentúry MTI Guláys tiež vytkol, že EK prekračuje svoje právomoci, keď zasahuje do regulácie ochrany detí a rodiny v členských krajinách Európskej únie (EÚ).Maďarská vláda vyvolala vlnu pobúrenia, keď v polovici júna schválila zákon, ktorý podľa kritikov diskriminuje sexuálne menšiny. EK, ktorá predmetný zákon považuje za homofóbny a diskriminačný voči komunite LGBTQI+, spustila voči Maďarsku v tejto záležitosti právne konanie.Šéf úradu vlády označil prejav Von der Leyenovej za obrovské sklamanie a dodal, že predsedníčka EK nenavrhla žiadne riešenie na zastavenie prepadu Európy vo svete.podčiarkol Gulyás, podľa ktorého takáto situácia deformuje súťaž v rámci Únie.EK bude brániť ľudské práva aj za cenu právnych konaní. Upozornila na to okrem iného v stredu predsedníčka EK v rámci svojej správy o stave Únie, ktorú predniesla pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.EÚ je odhodlaná pomáhať pobaltským krajinám v ich spore s Bieloruskom, ktoré cielene zneužíva ľudské práva a nelegálnu migráciu v snahe destabilizovať Európu. V širšom kontexte však Únia musí posilniť schengenský priestor a zabezpečiť ochranu svojich vonkajších hraníc.odkázala šéfka eurokomisie. Pripomenula, že nový pakt pre migráciu a azyl, ktorý pripravil jej tím, dáva priestor na riešenie mnohých situácií, zatiaľ však členské štáty v tejto oblasti dosiahli slabý pokrok.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)