Maďari sa budú môcť v referende vyjadriť k otázke LGBTI

Na archívnej snímke maďarský premiér Viktor Orbán v Bruseli vo štvrtok 24. júna 2021. Foto: TASR/AP

Budapešť 30. júla (TASR) - Občania Maďarska budú prví v Európe, ktorí sa v referende budú môcť vyjadriť k problematike LGBTI. Vyhlásila to vláda premiéra Viktora Orbána v piatok po tom, čo v Budapešti Národná volebná komisia (NVB) schválila otázky referenda iniciovaného kabinetom k ustanoveniam zákona na ochranu proti pedofílii, ktorý bol doplnený aj o dodatky týkajúce sa homosexuality.Informovala o tom agentúra MTI s odvolaním sa na vyhlásenie vlády, podľa ktorého je sexuálna výchova maloletých výhradne právom rodičov. "" píše sa v dokumente." zdôvodnil kabinet iniciovanie ľudového hlasovania v tejto otázke.Orbán 21. júla oznámil, že vláda usporiada referendum v súvislosti so zákonom o ochrane detí pred pedofíliou. Vláda tým reagovala na spor s Európskou komisiou (EK).V rámci referenda budú občania podľa Orbána odpovedať na päť otázok, vrátane takých, či by "".Európska komisia (EK) spustila začiatkom júla voči Maďarsku právne konanie, ktorého cieľom je prinútiť predsedu maďarskej vlády, aby pozmenil zákon, ktorý EK považuje za homofóbny a diskriminačný voči komunite LGBTI. Eurokomisia spresnila, že sporný maďarský zákon porušuje niekoľko pravidiel EÚ.Maďarská vláda všetky obvinenia odmieta. Orbán argumentuje, že cieľom zákona je, aby právo určiť rozsah a spôsob sexuálnej výchovy detí mali výlučne ich rodičia. Zákon podľa Orbána nie je namierený voči homosexuálom.