Maďarská vláda mení pravidlá v kultúre, kritici varujú pred neslobodou

Budapešť 9. decembra (TASR) - Maďarská vláda predložila parlamentu návrh novely zákonov, ktorými zriaďuje Národnú kultúrnu radu (NKT), ruší financovanie nezávislých divadiel a pri vymenovávaní riaditeľov divadiel zavádza právo veta šéfa rezortu. Oponenti varujú pred stratou nezávislosti divadiel i umeleckej slobody a na pondelok večer organizujú v Budapešti protestnú demonštráciu.



Internetové vydanie denníka Magyar Hírlap v pondelok uviedlo, že zámerom poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP je uzatvoriť dlhodobú finančnú dohodu so strategickými kultúrnymi zariadeniami. Podľa nich rastúca rozpočtová podpora kultúry umožňuje, aby najdôležitejšie kultúrne inštitúcie mohli dlhodobo a vyvážene plánovať svoju budúcnosť, preto je logické, aby s nimi kabinet uzatvoril päťročnú zmluvu.



Denník zdôrazňuje, že účelom NKT ako nového orgánu bude vypracovanie dlhodobej kultúrnej stratégie a že týmto krokom ale nezanikne súčasná Národná kultúrna nadácia, ako to tvrdia opozičné ľavicovoliberálne médiá.



Predkladatelia novely z Fidesz-KDNP tvrdia, že nové zákonné podmienky vytvárajú jasné pravidlá, ktoré jednoznačne zaručujú nedotknuteľnosť umeleckej slobody.



Podľa opozičnej rozhlasovej stanice Klubrádió budú v pondelok večer na Madáchovom námestí v Budapešti oponenti protestovať proti posilneniu kontroly vlády nad divadlami. Viaceré divadelné predstavenia sa preto oneskoria.



Členka predsedníctva Nezávislého združenia hercov (FEMSZ) Adrienn Zubeková pre Klubrádió uviedla, že aj na pravej strane politického spektra existujú takí, ktorí nesúhlasia.



"Profesionáli vedia, že to nebude fungovať. Umenie nie je možné centrálne riadiť," podčiarkla Zubeková s poznámkou, že vláda nebude rušiť divadlá, iba chce nad nimi získať kontrolu. "Chce tam mať riaditeľov, ktorí vedia, čo sa od nich očakáva," dodala.



