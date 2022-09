Maďarská vláda nariadila predĺžiť zimné prázdniny na školách

Budapešť 29. septembra (TASR) - Maďarská vláda rozhodla o predĺžení zimných prázdnin na školách, ktoré sa začnú 22. decembra a potrvajú až do 8. januára. Podľa servera Telex.hu to vo štvrtok oznámil v Budapešti šéf úradu vlády Gergely Gulyás, ktorý tento krok zdôvodnil šetrením energiami, informuje spravodajca TASR.



Predĺženie zimných prázdnin bude na úkor jesenných prázdnin. V období zimných prázdnin nariadila vláda povinné dovolenky pre ľudí pracujúcich vo vládnej sfére, dodal Gulyás.



K otázke únikov plynu z plynovodov Severný prúd 1 a 2 šéf úradu vlády poznamenal, že treba nariadiť medzinárodné vyšetrenie týchto prípadov. "Ak si niekto pozrie mapu, je mu jasné, že bez Ruska sú dodávky plynu do Európy iba ťažko realizovateľné. Platí to najmä pre oblasť strednej Európy. Dodávky pre Maďarsko sú zabezpečené, plynojemy sú naplnené na 72 percent," vyhlásil Gulyás.