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Maďarská vláda nariadila svojim zamestnancom pracovať z domu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Opatrenia proti horúčavám, o ktorých rozhodol kabinet vládnym nariadením vo štvrtok, osobne koordinuje Magyar.

Autor TASR
Budapešť 28. júna (TASR) - Maďarská vláda nariadila zamestnancom verejného sektora od pondelka pracovať z domu a zároveň vyzvala ostatných zamestnávateľov, aby nasledovali jej príklad. Na sociálnej sieti Facebook to v nedeľu napísal maďarský premiér Péter Magyar, píše TASR podľa správy agentúry MTI.

Teploty budú od zajtra vrcholiť. Vo verejnom sektore nariaďujeme prácu z domu a v rámci možností o to žiadame všetkých zamestnávateľov. Odporúčame odložiť prácu vonku,“ napísal Magyar v príspevku na Facebooku.

Opatrenia proti horúčavám, o ktorých rozhodol kabinet vládnym nariadením vo štvrtok, osobne koordinuje Magyar. Pri práci mu pomáha koordinačný orgán, v ktorom pôsobia minister vnútra, minister zdravotníctva, minister hospodárstva a energetiky,
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