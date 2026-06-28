< sekcia Zahraničie
Maďarská vláda nariadila svojim zamestnancom pracovať z domu
Opatrenia proti horúčavám, o ktorých rozhodol kabinet vládnym nariadením vo štvrtok, osobne koordinuje Magyar.
Autor TASR
Budapešť 28. júna (TASR) - Maďarská vláda nariadila zamestnancom verejného sektora od pondelka pracovať z domu a zároveň vyzvala ostatných zamestnávateľov, aby nasledovali jej príklad. Na sociálnej sieti Facebook to v nedeľu napísal maďarský premiér Péter Magyar, píše TASR podľa správy agentúry MTI.
„Teploty budú od zajtra vrcholiť. Vo verejnom sektore nariaďujeme prácu z domu a v rámci možností o to žiadame všetkých zamestnávateľov. Odporúčame odložiť prácu vonku,“ napísal Magyar v príspevku na Facebooku.
Opatrenia proti horúčavám, o ktorých rozhodol kabinet vládnym nariadením vo štvrtok, osobne koordinuje Magyar. Pri práci mu pomáha koordinačný orgán, v ktorom pôsobia minister vnútra, minister zdravotníctva, minister hospodárstva a energetiky,
„Teploty budú od zajtra vrcholiť. Vo verejnom sektore nariaďujeme prácu z domu a v rámci možností o to žiadame všetkých zamestnávateľov. Odporúčame odložiť prácu vonku,“ napísal Magyar v príspevku na Facebooku.
Opatrenia proti horúčavám, o ktorých rozhodol kabinet vládnym nariadením vo štvrtok, osobne koordinuje Magyar. Pri práci mu pomáha koordinačný orgán, v ktorom pôsobia minister vnútra, minister zdravotníctva, minister hospodárstva a energetiky,