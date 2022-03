Maďarská vláda nariadila, že z krajiny nemožno dodávať zbrane Ukrajine

Budapešť 7. marca (TASR) - Maďarská vláda vydala nariadenie, v súlade s ktorým nie je možné dodávať z územia Maďarska zbrane na ukrajinské územie. Informuje o tom spravodajca TASR citujúc z vyjadrenia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána po pondelňajšom zasadnutí vládneho operačného štábu národnej bezpečnosti, ktoré zverejnil spravodajský server infostart.hu.



Agentúra Reuters si všimla, že vo vládnom nariadení zverejnenom v štátnom vestníku sa ale súčasne uvádza, že Maďarsko povoľuje umiestnenie vojsk NATO na západe krajiny, a že cez územie Maďarska je možné prevážať do iných členských krajín Severoatlantickej aliancie zbrane určené pre Ukrajinu.



"Vojenská aktivita sa čoraz viac blíži k maďarským hraniciam. Je to varovný signál, že bude stúpať aj počet utečencov. Musíme sa pripraviť na to, že sa budeme musieť postarať o viac ľudí. Prijali sme opatrenia, ktoré zaručia plynulú spoluprácu medzi občianskymi organizáciami a štátnymi orgánmi," povedal Orbán.



Premiér zdôraznil, že Maďarsko bude vyvíjať úsilie v záujme obnovenia mieru na Ukrajine.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)