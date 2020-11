Maďarská vláda nariadila zjednodušenie dovozu a povoľovania vakcín

Budapešť 12. novembra (TASR) - Maďarská vláda nariadila zjednodušiť proces dovozu a povoľovania očkovacích látok proti novému druhu koronavírusu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra MTI, podľa ktorej bolo už príslušné nariadenie zverejnené v oficiálnom vestníku.



Komunikačné centrum vlády v tejto súvislosti zdôraznilo, že kabinet o dovoze vakcíny proti koronavírusu rokuje s každou krajinou, v ktorej prebieha jej úspešné testovanie.



"Sme otvorení každej možnosti, či je to vakcína z Číny, Ruska, Izraela, USA, alebo z inej krajiny," píše sa vo vyhlásení maďarskej vlády.



Podľa kabinetu je preto dôležité odstrániť súvisiace byrokratické prekážky a zamedziť prieťahom, ktoré by mohli trvať aj niekoľko mesiacov.



Vládne nariadenie umožňuje Celoštátnemu ústavu farmácie a zdravia potravín (OGYÉI) udeliť výnimku na povolenie dovozu účinnej očkovacej látky proti vírusu SARS-CoV-2 najviac so šesťmesačnou platnosťou. Z mimoriadnych dôvodov je možné túto výnimku predĺžiť o ďalších šesť mesiacov.



