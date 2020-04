Maďarská vláda očakáva od Donalda Tuska ospravedlnenie

Budapešť 30. apríla (TASR) – Predseda Európskej ľudovej strany Donald Tusk by sa mal Maďarsku ospravedlniť, vyhlásil dnes v Budapešti minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás. Podľa jeho slov podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová totiž v stredu dala jednoznačne najavo, že maďarské opatrenia v pandemickej kríze nie sú v rozpore s právom, predpismi a dohodami Európskej únie.



Podľa spravodajského servera 888.hu minister označil za znepokojujúce, že aj v rámci európskej politickej rodiny EPP, kam maďarská vládna strana Fidesz patrí, sa našli takí, ktorí burcovali proti Maďarsku. "Je zvlášť smutné, že sa medzi nich zaradil aj predseda EPP," zdôraznil Gulyás.



Tusk 2. apríla konštatoval, že nevidí žiadne známky zlepšenia sa zo strany Fidesz, a dodal, že ak sa tak nestane, počas jeho predsedania Fidesz nedostane šancu na "aktívny návrat do radov EPP".



Jourová v stredu uviedla, že eurokomisia v súčasnosti neplánuje podniknúť právne kroky proti Budapešti pre kritizovaný zákon rozširujúci na neurčito výsady vlády premiéra Viktora Orbána v prípade krízových situácií. Upozornila, že EK urobila dôkladnú analýzu znenia zákona schváleného maďarským parlamentom, podobne ako zanalyzovala aj mimoriadne opatrenia prijímané ostatnými členmi EÚ v súvislosti s pandémiou koronavírusu.



Nový zákon umožňuje Orbánovi vládnuť aj za pomoci dekrétov a bez účasti parlamentu. Komisia však podľa Jourovej zatiaľ nedospela k rozhodnutiu o právnom konaní pre porušenie povinností. "Musím ale zdôrazniť, že aj naďalej sledujeme to, čo robí maďarská vláda," uviedla eurokomisárka s odkazom, že "vírus nesmie zabíjať demokraciu".