Maďarská vláda: Od Bruselu teraz očakávame vakcíny, nie očkovací pas

Budapešť 17. marca (TASR) - Maďarsko od Európskej únie (EÚ) teraz očakáva vakcíny proti novému druhu koronavírusu, a nie pas. Uviedlo to v stredu v Budapešti Vládne informačné centrum (KTK) v reakcii na oznámenie Bruselu o návrhu zavedenia očkovacieho pasu.



"Brusel pokazil zaobstarávanie vakcín, miera zaočkovanosti je preto v krajinách Európy veľmi nízka," píše sa v stanovisku maďarskej vlády.



Kabinet podčiarkol, že očkovacie pasy Únie budú vystavovať členské krajiny a že dostanú ho všetci zaočkovaní občania Maďarska nezávisle na tom, akou očkovacou látkou, povolenou v Maďarsku, bol zaočkovaný, pretože to umožňuje pripravovaná legislatíva.



Kým sa však legislatívny proces v tejto záležitosti v EÚ dotiahne dokonca, Maďarsko bude mať už uzavretý proces podávania vakcín vďaka tomu, že si zaobstaralo očkovacie látky z viacerých zdrojov, tvrdí maďarská vláda.



Digitálne zelené preukazy, považované za akési "očkovacie pasy", uľahčia bezpečný a voľný pohyb osôb v rámci EÚ počas pandémie ochorenia COVID-19. Uviedla to v stredu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v Bruseli pri predstavení nového súboru protipandemických opatrení.