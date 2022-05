Maďarská vláda odmieta tvrdenie, že Orbán vedel o útoku na Ukrajinu

Budapešť 3. mája (TASR) - Maďarská vláda nebude dodávať zbrane do vojny, ktorá prebieha na Ukrajine, a to nezmenia ani klamstvá, ktoré Kyjev vymýšľa každý deň, vyhlásil v utorok hovorca maďarského ministerstva zahraničných vecí Tamás Menczer v statuse zverejnenom na Facebooku. Podľa spravodajcu TASR v Budapešti tak hovorca reagoval na tvrdenie Kyjeva, že ruský prezident Vladimir Putin vopred prezradil predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi pripravovaný útok na Ukrajinu.



"Naše rozhodnutie je zrejmé: nebudeme dodávať zbrane do vojny na Ukrajine. Túto otázku rozhodli maďarskí voliči v parlamentných voľbách 3. apríla celkom jasne. Chápeme, že sa tomu ukrajinská vláda neteší, ale toto rozhodnutie nezmeníme ani v prípade, ak bude (Kyjev) denne vymýšľať hrubé klamstvá a nezmyselné príbehy," napísal Menczer.



Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) Olexij Danilov v televíznom rozhovore povedal, že Maďarsko sa spoluprácou s Ruskom netají. Podľa neho dokonca ruský prezident Vladimir Putin premiéra Viktora Orbána vopred upozornil, že napadne Ukrajinu. "Z nejakých dôvodov si (Maďari) myslia, že budú môcť získať časť nášho územia. To sa nikdy nestane. Po vojne uvidíme, aké následky zasiahnu túto krajinu (Maďarsko)," citoval tajomníka RNBO spravodajský server telex.hu, ktorý sa odvolal na správu portálu hromadske.ua.



Z ukrajinských správ však nie je zrejmé, akým spôsobom podložil tajomník svoje tvrdenia, konštatovali maďarské médiá.











