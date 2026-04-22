Maďarská vláda odstráni prekážku k poskytnutiu pôžičky EÚ pre Ukrajinu
Po februárovom zastavení ropovodu Družba ruskými útokmi Maďarsko tvrdilo, že opätovnému spusteniu bránia politické dôvody.
Autor TASR
Budapešť 22. apríla (TASR) - Maďarsko na stredajšom stretnutí stálych zástupcov vlád členských štátov Európskej únie vyjadrilo súhlas s prijatím zmeny a doplnením nariadenia o rozpočte EÚ takzvanou písomnou procedúrou. Maďarské ministerstvo pre záležitosti Európskej únie pre server telex.hu potvrdilo príslušnú správu denníka Guardian, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server dodal, že legislatívu je potrebné zmeniť, aby sa mohla implementovať dohoda, ktorú v decembri jednomyseľne dosiahli lídri členských štátov o pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Ministerstvo potvrdilo, že písomná procedúra bude oficiálne ukončená do 24 hodín.
Na implementáciu decembrovej dohody je potrebné prijať tri legislatívne návrhy. Dva už boli schválené, vrátane návrhu o samotnej pôžičke, ktorý prijalo 24 z 27 členských štátov. Slovensko, Česko a Maďarsko sa k zárukám nepridali.
Finančnú pomoc určenú na obranu a rozpočet Kyjeva schválil vo februári Európsky parlament aj veľvyslanci, no Maďarsko ju v záverečnej fáze začalo blokovať.
Po februárovom zastavení ropovodu Družba ruskými útokmi Maďarsko tvrdilo, že opätovnému spusteniu bránia politické dôvody. Ukrajina argumentovala technickými škodami po útoku.
Budapešť následne blokovala pomoc Ukrajine, čo lídri EÚ na marcovom summite odsúdili ako vydieranie. Po prísľube obnovenia prepravy maďarský premiér Viktor Orbán oznámil, že Maďarsko prestane blokovať európsky úver.
Spoločnosť Ukrtransnafta v stredu informovala, že sa začalo tlakovanie a napúšťanie ropovodu Družba na ukrajinskej strane z Bieloruska.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
