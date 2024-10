Maďarská vláda ostro kritizuje ochranné clo EÚ na elektromobily z Číny

Budapešť 7. októbra (TASR) - Ochranné clo uvalené na elektrické vozidlá čínskej výroby je obrovskou ranou pre európske hospodárstvo, najmä pre nemecký automobilový priemysel, vyhlásil maďarský minister národného hospodárstva Márton Nagy. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Na neformálnom stretnutí veľvyslancov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) šéf rezortu ďalej pripomenul, že proti tomuto kontroverznému rozhodnutiu EÚ sa postavili Nemecko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a Malta, pričom 12 krajín sa zdržalo hlasovania.



"To všetko ukazuje na silnú polarizáciu v rámci EÚ," konštatoval Nagy a upozornil na skutočnosť, že Únia sa musí postaviť proti ekonomikám Spojených štátov a Ázie. Preto je podľa neho potrebný nový pakt konkurencieschopnosti, ktorý je ústredným prvkom agendy aktuálne prebiehajúceho polročného maďarského predsedníctva v Rade EÚ.



Členské štáty EÚ dali 4. októbra definitívne zelenú dodatočným clám až do výšky 45 percent na elektromobily dovážané z Číny, a to aj napriek silnému odporu Nemecka.