Maďarská vláda plánuje v septembri riadne začatie školského roka

Budapešť 11. augusta (TASR) - Maďarská vláda plánuje riadne začatie školského roka, a to od 1. septembra. Aktuálne priaznivá epidemiologická situácia si totiž nevyžaduje nahradiť tradičnú výučbu digitálnou. Uviedlo to v utorok v Budapešti maďarské ministerstvo ľudských zdrojov, ktorého vyhlásenie zverejnila agentúra MTI.



Kabinet, operatívny štáb a epidemiologický orgán priebežne monitorujú a vyhodnocujú vývoj pandémie koronavírusu a v prípade potreby sú pripravené prijať patričné opatrenia.



Školám pripravil zmienený rezort protokol, ktorým sa v rámci ochrany proti šíreniu vírusu SARS-CoV-2 budú riadiť. Jeho základným princípom bude, aby dieťa so symptómami koronavírusu nepustili jeho rodičia medzi iné deti.



Ministerstvo ľudských zdrojov bude spolu so školami a pedagógmi analyzovať skúsenosti a výsledky z domáceho online vzdelávania a po odbornej konzultácii použije poznatky z nich aj v rámci tradičného školského poriadku, píše sa v dokumente.



Oproti predchádzajúcim dňom bol v utorok nárast nakazených novým druhom koronavírusu v Maďarsku miernejší, testy potvrdili infekciu iba v 15 prípadoch. Počet všetkých nakazených tak stúpol na 4746. V uplynulých 24 hodinách nepribudli žiadne obete ochorenia COVID-19, ich celkový počet zostáva 605. Z nákazy sa tam dosiaľ zotavilo 3527 ľudí, počet aktívnych prípadov infekcie SARS-CoV-2 je 614.