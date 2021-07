Maďarská vláda poprela používanie softvéru na sledovanie novinárov

Budapešť 19. júla (TASR) - Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó poprel pondelkové správy médií, že vláda použila softvér na preniknutie do smartfónov novinárov a verejných činiteľov.



"Vláda nemá vedomosti o tomto type zberu údajov," uviedol podľa agentúry AFP Szijjártó na tlačovej konferencii. Zdôraznil, že maďarská tajná služba nepoužila softvér Pegasus "žiadnym spôsobom".



Britský denník The Guardian v nedeľu na svojej webovej stránke informoval, že maďarská vláda premiéra Viktora Orbána je podozrivá z používania špionážneho softvéru Pegasus na sledovanie mobilných telefónov investigatívnych novinárov a majiteľov nezávislých médií v Maďarsku. Pegasus predáva izraelská spoločnosť NSO Group.



Analýzu mobilov a uniknutých dát urobila francúzska nezisková novinárska organizácia Forbidden Stories v spolupráci s maďarskými novinármi. V mnohých prípadoch sa analýzou dokázalo, že mobily boli infikované sofistikovaným softvérom Pegasus.



Terčom sa stalo najmenej desať právnikov, opozičný politik a najmenej päť novinárov, píše The Guardian. Jedným z týchto maďarských novinárov je Szabolcs Panyi, známy širokou škálou kontaktov v diplomatických a národnobezpečnostných kruhoch.



Organizácia Amnesty International po forenznej analýze jeho mobilu dospela k záveru, že jeho zariadenie bolo opakovane skompromitované počas sedemmesačného obdobia v roku 2019. Mobil bol infikovaný často krátko po tom, ako Panyi požiadal o určité vyjadrenie predstaviteľov maďarskej vlády.



Pegasus umožňuje útočníkovi prezrieť všetok obsah mobilného telefónu vrátane odkazov v aplikáciách, fotografií a údajov z GPS. Tento softvér tiež dokáže zmeniť mobil na zariadenie na nahrávanie zvuku alebo na videorekordér. Spoločnosť NSO vyhlásila, že sledovací softvér je vytvorený a zamýšľaný len proti ťažkým zločincom a teroristom.