Maďarská vláda poskytne 100.000 forintov školákom za hranicami

Budapešť 12. augusta (TASR) - Maďarská vláda aj tento rok poskytne 100.000 forintov (253 eur) každému školákovi a študentovi v susedných krajinách, vrátane Slovenska, ako podporu na začiatok školského roku v tamojších školách s maďarským vyučovacím jazykom. Uviedol to v pondelok server hang.hu, podľa ktorého podporu poskytuje Maďarsko v rámci programu "Na rodnej zemi po maďarsky", informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podporu prostredníctvom Nadácie Gábora Bethlena dostanú žiaci základných a stredných škôl, ako aj študenti vysokých škôl.



Server edulin.hu v tejto súvislosti pripomenul, že podpora začiatku školského roka v prípade maďarských školákov žijúcich v okolitých krajinách bola v uplynulých rokoch viacnásobne zvýšená.



V krajinách karpatského oblúka mimo Maďarska je takto podporovaných vo vzdelávaní v maďarskom jazyku 225.000 detí, píše eduline.hu, podľa ktorého však maďarská vláda k školákom vo vlastnej krajine nie je taká štedrá.



Maďarské rodiny veľkú pomoc pri nástupe do školy očakávať nemôžu, konštatoval server. Okrem toho sa výška dotácie od roku 2008 nezmenila a dosahuje v prepočte od 30,9 eura do 40,5 eura v závislosti od počtu detí v rodine, píše eduline.hu a dodáva, že rodiny v Rakúsku, ktoré vychovávajú deti vo veku od 6 do 15 rokov, dostanú v septembri dotáciu 100 eur na dieťa, a to automaticky s rodinnými prídavkami.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)