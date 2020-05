Maďarská vláda predloží návrh na zrušenie núdzového stavu 26. mája

Budapešť 18. mája (TASR) - Návrh o zrušení mimoriadneho stavu v súvislosti s koronavírusovou pandémiou predloží maďarská vláda parlamentu 26. mája. Vyhlásil to minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás.



V komerčnej spravodajskej televízii Hír TV Gulyás v nedeľu večer povedal, že návrh predloží vláda 26. mája a po jeho schválení bude stav núdze ukončený - zrejme od júna.



"Ak by sa však nákaza koronavírusom opäť masovo rozširovala, mimoriadne právomoci vlády by zostali zachované," dodal.



Vláda pre hrozbu nákazy novým koronavírusom vyhlásila stav núdze na území celej krajiny 11. marca. Následne parlament 30. marca hlasmi poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP schválil zákon o ochrane proti šíreniu nového druhu koronavírusu, ktorý v čase stavu núdze umožňuje vláde prijímať mimoriadne opatrenia.



Opozičné strany kritizovali neúmerné posilnenie právomocí vlády a požadovali zakomponovať do uvedenej právnej normy časové obmedzenie, čo sa však nestalo.



Premiér Viktor Orbán minulý piatok počas návštevy Belehradu vyhlásil, že sa čoskoro vzdá mimoriadnych právomocí.



Túto formu vládnutia, časovo neohraničeného, schválil Orbánovi maďarský parlament koncom marca. Premiér sa však za to stal terčom ostrej kritiky, a to aj zo strany Európskeho parlamentu. Ten mu vyčítal práve časovú neohraničenosť núdzového stavu, počas ktorého platia Orbánove rozsiahle mimoriadne právomoci.



