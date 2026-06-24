Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. jún 2026Meniny má Ján
< sekcia Zahraničie

Maďarská vláda predložila návrh o otvorení utajovaných spisov agentov

.
Maďarský premiér Péter Magyar. Foto: TASR/AP

Maďarsko na rozdiel od Poľska, Česka či Slovenska nikdy oficiálne nezverejnilo mená spolupracovníkov tajnej polície z čias komunizmu, aj keď sa za uplynulé roky viaceré dostali do médií.

Autor TASR
Budapešť 24. júna (TASR) - Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona o sprístupnení spisov agentov bývalých tajných služieb z čias komunizmu. Informoval o tom v stredu na Facebooku premiér Péter Magyar, píše TASR na základe správy agentúry MTI.

Predložili sme parlamentu návrh zákona o otvorení spisov agentov. Sľúbili sme, že to dotiahneme do konca. Týmto sme splatili desaťročia trvajúci dlh,“ napísal Magyar v stredu ráno v príspevku na Facebooku.

Maďarsko na rozdiel od Poľska, Česka či Slovenska nikdy oficiálne nezverejnilo mená spolupracovníkov tajnej polície z čias komunizmu, aj keď sa za uplynulé roky viaceré dostali do médií. Jednotlivci majú prístup k vlastným zložkám, ale nie k materiálom o iných osobách vrátane bývalých informátorov.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci zo stredy 24. na štvrtok 25. júna

R. RAŠI VYHLÁSIL VOĽBY DO ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY NA 24. OKTÓBRA

ÚTOK MEDVEDICE NA LIPTOVE: Zraneného poľovníka previezli do nemocnice

Fico na summite V4: Nebudeme nastoľovať témy, ktoré nás rozdeľujú