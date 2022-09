Maďarská vláda predložila návrhy zákonov nutných k dohode s Bruselom

Budapešť 19. septembra (TASR) - Maďarská vláda predložila v pondelok do parlamentu prvé návrhy úprav zákonov, ktoré sú potrebné k dosiahnutiu dohody Maďarska s Európskou komisiou (EK) ohľadne podmienok pre vyplácanie eurofondov. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server 24.hu.



Server pripomína, že vláda od júna rokuje s EK, aby vyhovela požiadavkám Bruselu a získala pozastavené dotácie. Minister zodpovedný za regionálny rozvoj a eurofondy Tibor Navracsics v nedeľu avizoval, že do pondelka bude pripravený prvý balík návrhov novelizovaných zákonov v súlade s požiadavkami Bruselu.



V návrhoch predložených vicepremiérom Zsoltom Semjénom a ministerkou spravodlivosti Judit Vargovou sa menia pravidlá vyšetrovania finančných podvodov. Úpravy nariaďujú Národnému úradu pre dane a clá (NAV) súčinnosť pri kontrolách zo strany Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).



Aj keď Európska komisia aktuálne zmrazila 65 percent eurofondov určených pre Maďarsko, do konca roka Budapešť uzatvorí dohodu s Bruselom a vyplácanie eurofondov bude pokračovať, vyhlásil Navracsics v pondelňajšom rozhovore pre server valaszonline.hu. Podľa neho je zbytočné pýtať sa, či bude Maďarsko schopné prežiť súčasnú krízu bez eurofondov, pretože k dohode určite dôjde.



EK v nedeľu odporučila znížiť sumu vyplácanú Maďarsku zo spoločného rozpočtu EÚ o približne 7,5 miliardy eur v dôsledku porušovania zásad právneho štátu a nedostatkov v boji proti korupcii.



Eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn poukázal na systémové nezrovnalosti v maďarských zákonoch o verejnom obstarávaní, slabú ochranu proti konfliktu záujmov, málo účinné trestné stíhanie a nedostatky v ďalších protikorupčných opatreniach. Eurokomisár privítal najnovšie prísľuby Budapešti, zdôraznil však, že musia byť pretavené do zákonov a praktických opatrení.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)