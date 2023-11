Maďarská vláda predložila parlamentu návrh 12. novely ústavy

Budapešť 22. novembra (TASR) - Maďarská vláda predložila v noci z utorka na stredu návrh 12. novely ústavy, ktorá by vo viacerých bodoch upravovala základný zákon s cieľom riešiť otázky digitálneho občianstva, ochrany suverenity a obrany štátu. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Predkladateľmi návrhu sú vicepremiér Zsolt Semjén a minister spravodlivosti Bence Tuzson. V zmysle tohto návrhu by v ústave bolo zakotvené, že ochrana suverenity je ochranou ústavnej identity Maďarska a kresťanskej kultúry, čo je povinnosťou všetkých štátnych orgánov.



Návrh implementuje do ústavy zásadu zadefinovanú už v zákone o obrane, podľa ktorej ochrana vlasti je národnou záležitosťou, a teda každý maďarský občan je povinný brániť vlasť.



Vláda potom podľa novelizovanej ústavy bude môcť vydávať dekréty týkajúce sa pravidiel obrany štátu, ktoré bolo možné predtým upravovať iba zákonom.



Do základného zákona by bolo okrem iného zahrnuté aj to, že v súvislosti s právnym postavením profesionálneho príslušníka maďarských ozbrojených síl nesmie vzniknúť a pôsobiť odborová organizácia.



Účelom novelizácie ústavy v oblasti obrany a armády je podľa zdôvodnenia dať vláde pôvodné legislatívne právomoci upravovať pravidlá týkajúce sa základných práv a povinností dekrétom namiesto zákona.