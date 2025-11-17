< sekcia Zahraničie
Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zavedenia 14. dôchodku
Podľa rozhodnutia vlády sa 14. dôchodok bude zavádzať postupne, jeho celá výška sa bude vyplácať až v roku 2030.
Autor TASR
Budapešť 17. novembra (TASR) - Maďarský vicepremiér Zsolt Semjén predložil Národnému zhromaždeniu návrh zákona týkajúci sa zavedenia 14. dôchodku. Podľa servera telex.hu to vyplýva z pondelňajšieho záznamu na webovej stránke parlamentu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„V mene vlády predkladám návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony týkajúce sa zavedenia 14. dôchodku,“ uvádza sa v návrhu zákona vypracovaného Semjénom.
Podľa rozhodnutia vlády sa 14. dôchodok bude zavádzať postupne, jeho celá výška sa bude vyplácať až v roku 2030. Výška 14. dôchodku v prvom roku jeho vyplácania, t. j. v roku 2026, predstavuje 25 percent mesačného dôchodku, teda sumu zodpovedajúcu jednému týždňu. Vládna strana Fidesz iniciovala urýchlené prerokovanie tohto návrhu zákona.
Vláda premiéra Viktora Orbána 13. novembra rozhodla o zavedení 14. dôchodku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„V mene vlády predkladám návrh zákona, ktorým sa menia niektoré zákony týkajúce sa zavedenia 14. dôchodku,“ uvádza sa v návrhu zákona vypracovaného Semjénom.
Podľa rozhodnutia vlády sa 14. dôchodok bude zavádzať postupne, jeho celá výška sa bude vyplácať až v roku 2030. Výška 14. dôchodku v prvom roku jeho vyplácania, t. j. v roku 2026, predstavuje 25 percent mesačného dôchodku, teda sumu zodpovedajúcu jednému týždňu. Vládna strana Fidesz iniciovala urýchlené prerokovanie tohto návrhu zákona.
Vláda premiéra Viktora Orbána 13. novembra rozhodla o zavedení 14. dôchodku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)