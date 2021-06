Maďarská vláda predĺžila epidemickú pohotovosť o pol roka

Budapešť 17. júna (TASR) - Maďarská vláda predĺžila o ďalší polrok epidemickú pohotovosť a súčasne aj stav zdravotnej núdze, ktoré budú platiť do 18. decembra. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server portfolio.hu s odvolaním sa na vládne nariadenie zverejnené v štátnom vestníku.



Pôvodné nariadenie kabinetu vydané vlani platilo do 18. decembra 2020 a bolo predĺžené do 18. júna 2021.



Podľa servera síce aktuálne epidemiologické údaje potvrdzujú ukončenie tretej vlny koronavírusovej pandémie a nákaza sa šíri iba pomaly, prítomnosť delta variantu vírusu SARS-CoV-2 v Maďarsku je jedným z dôvodov pre zachovanie pohotovosti.



V uplynulých 24 hodinách potvrdili v Maďarsku nákazu novým druhom koronavírusu 113 ľuďom. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomreli štyria pacienti.



Koronavírusová pandémia v Maďarsku si doposiaľ vyžiadala 29.948 obetí a počet nakazených dosiahol 807.322. Zo zhruba 5,38 milióna zaočkovaných dostalo už aj druhú dávku vakcíny 4,3 milióna ľudí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)