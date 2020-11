Maďarská vláda predĺžila kontroly na hraniciach do konca januára

Budapešť 26. novembra (TASR) - Maďarská vláda predĺžila do konca januára 2021 nariadenie o dočasnom obnovení kontrol na štátnych hraniciach, ktoré v rámci ochrany pred šírením nového koronavírusu zaviedla 1. septembra. Uviedol to vo štvrtok spravodajský server Infostart.hu s tým, že tento dokument bol zverejnený v štátnom vestníku.



Pôvodné nariadenie kabinetu bolo už raz o mesiac predĺžené a malo platiť do konca novembra.



Viaceré médiá v tejto súvislosti citovali názory, že zatvorenie hraníc má na epidemiologickú situáciu iba malý účinok, pretože nákaza sa šíri v rámci krajiny a zo zahraničia je importovaná iba v malej miere.