Maďarsko reagovalo k odvolanej nominácii Dunajského Limesu v UNESCO

Budapešť 16. júna (TASR) - Záujmom Maďarska je, aby Dunajský Limes bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO ako celok. Úrad vlády tak v stredu reagoval pre spravodajský server Mandiner.hu na správy, že kabinet inicioval odvolanie nominácie pamiatky starovekých rímskych hraníc na rieke Dunaj na štatút svetového dedičstva UNESCO.



Podľa maďarskej vlády by nebolo dobré, keby sa krajiny "východného segmentu" o zápis usilovali samostatne. "Sme však aj naďalej otvorení dialógu s dotknutými krajinami," píše sa v stanovisku kabinetu.



O odvolaní nominácie zo strany Maďarska informoval v utorok spravodajský server 444.hu, ktorý pripomenul, že ide o spoločný nominačný projekt Maďarska, Nemecka, Rakúska a Slovenska s názvom "Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes".



Podľa úradu maďarskej vlády o zápis by sa mali usilovať spoločne všetky krajiny rímskej dunajskej ochrannej línie, ktorej dĺžka predstavovala takmer 2400 kilometrov.



Vláda podotkla, že Dunajský Limes sa tiahne územiami ôsmich krajín, okrem Maďarska, Nemecka, Rakúska a Slovenska sú to aj krajiny východného segmentu - Chorvátsko, Bulharsko, Srbsko a Rumunsko. Hodnotové atribúty hraníc Rímskej ríše na v časti východného segmentu sú však iba doplnkové, samostatne nepostačujú na nomináciu na zápis do zoznamu UNESCO, argumentuje maďarský kabinet.



Slovenská strana je informovaná, že 8. júna Maďarsko jednostranne stiahlo kandidatúru na zápis pamiatky starovekých hraníc Rímskej ríše na rieke Dunaj do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Spolu s Rakúskom a Nemeckom, ďalšími krajinami, ktoré stáli za spoločnou nomináciou, sa však bude Slovensko snažiť, aby projekt Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes, napokon prerokovali na zasadnutí Výboru svetového dedičstva (16.-31.7.). TASR o tom informovala v utorok vedúca odboru národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území Pamiatkového úradu (PÚ) SR Ľubica Pinčíková.



Zo slovenských archeologických lokalít ležiacich na noricko-panónskom Limite sú súčasťou nominácie národné kultúrne pamiatky rímsky vojenský tábor Gerulata v Bratislave-Rusovciach a rímsky vojenský tábor Kelemantia pri obci Iža.