Maďarská vláda reaguje na protesty učiteľov, prijme štrajkový výbor

Budapešť 27. októbra (TASR) - Štátny tajomník maďarského ministerstva vnútra pre verejné vzdelávanie Zoltán Maruzsa pozval na rokovanie štrajkový výbor pedagógov na 7. novembra. Uviedol to vo štvrtok spravodajský server Hírklikk.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Tisíce učiteľov, žiakov a rodičov vytvorili vo štvrtok ráno v Budapešti i v ďalších maďarských mestách živú reťaz na protest proti dlhodobo neriešeným problémom v školstve. Podujatie zorganizovala skupina Jednotný front žiakov založená na Facebooku. V nedeľu na podporu učiteľov vyšli do budapeštianskych ulíc žiaci.



Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ) vo štvrtok dopoludnia oznámil, že ďalší celoštátny štrajk učiteľov sa bude konať 18. novembra. Prvý protest vo forme výstražného štrajku pedagógov sa konal 31. januára, následného dve najväčšie odborové organizácie pedagógov vyhlásili časovo neobmedzený štrajk.



Šéf úradu vlády Gergely Gulyás 13. októbra povedal, že ak sa Maďarsko dohodne s Európskou komisiou na podmienkach vyplácania eurofondov, učiteľov čaká bezprecedentné zvýšenie miezd. "Dohodou (s Európskou komisiou) možno do roku 2025 dosiahnuť cieľ, aby učitelia zarábali 80 percent priemernej mzdy absolventov vysokých škôl," dodal Gulyás.



Plat učiteľov v Maďarsku dosahuje v súčasnosti 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí; na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)