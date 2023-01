Maďarská vláda rokovala s učiteľskými odbormi

Budapešť 26. januára (TASR) - Postoje pedagogických odborárov a maďarskej vlády sa na rokovaní v Budapešti nepriblížili. S odvolaním sa na server merce.hu o tom vo štvrtok informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Rokovanie inicioval začiatkom týždňa štátny tajomník rezortu vnútra zodpovedný za verejné vzdelávanie Zoltán Maruzsa v reakcii na pondelňajší začiatok celoštátneho týždňa štrajkových dní, ktorý vyhlásil Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ) a Odborový zväz pedagógov (PSZ).



"Vláda zmysluplne nereagovala na žiadnu z požiadaviek," cituje server vyjadrenie predsedníčky PDSZ Erzsébet Nagyovej. Podľa jej slov namiesto toho ministerstvo predstavilo návrh systému hodnotenia výkonnosti učiteľov, ktorého neverejný pracovný materiál dostal štrajkový výbor v stredu večer.



Delegácia rezortu odborárom uviedla, že podmienky úpravy miezd učiteľov mieni kabinet zasadiť do nového právneho poriadku, čo odborári označili za znepokojujúce. Podľa podpredsedu PSZ Tamása Totyika takýto krok zo strany vlády je v rozpore s prísľubom vlády Európskej komisii, pretože v prípade učiteľov nový právny poriadok smeruje k zablokovaniu pozitívnej zmeny, aká nastala v prípade lekárov.



Týždňová séria protestov vyvrcholí Dňom solidarity 31. januára. Na deň výročia vlaňajšieho výstražného štrajku PDSZ pozýva odbory, občianske organizácie i občanov. K dvojhodinovému výstražnému štrajku sa na budúci pondelok pripoja aj zamestnanci učňovských škôl.



Viacerí pedagógovia, ktorí sa zapojili do vlaňajšej série učiteľských protestov formou občianskej neposlušnosti, boli prepustení alebo podali výpovede, pripomína server. Odborári preto k doterajším požiadavkám pridali zrušenie nariadenie vlády, ktorým sa menia pravidlá prepúšťania učiteľov a zákona obmedzujúceho právo na štrajk.



Séria celoštátnych protestov pedagógov sa začala vlani v januári. Plat učiteľov v Maďarsku dosahoval minulý rok 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)