Maďarská vláda rokuje o pláne umožniť pochod Pride iba v interiéri

Budapešť 26. februára (TASR) - Maďarská vláda už rokuje o pláne, v zmysle ktorého by sa tohtoročný budapeštiansky pochod Pride mohol konať iba v interiéri, oznámil v stredu šéf úradu vlády Gergely Gulyás. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Ochrana detí musí byť prvoradým politickým a spoločenským cieľom," povedal Gulyás, podľa ktorého zrejme tento cieľ nemožno zosúladiť s tým, že by sa pochod konal na Andrássyho triede, kde sa tradične koná.



"Vláda chce presadzovať princípy ochrany detí a napríklad v prípade pochodu Pride, ktorý by sa konal v interiéri, nevidím také riziko," dodal šéf úradu vlády s tým, že kabinet už v stredu rokuje o príslušnom návrhu zákona.



Predseda vlády Viktor Orbán minulú sobotu vo výročnom prejave o stave krajiny okrem iného povedal, že podľa vzoru nariadenia amerického prezidenta Donalda Trumpa do maďarskej ústavy zakomponujú, že človek môže byť muž alebo žena. Komunite LGBTI+ odkázal, aby sa s prípravami na tohtoročný pochod Pride neobťažovali, lebo "je to len strata peňazí a času".



"Nedovolíme, aby bola najväčšia každoročná maďarská demonštrácia za ľudské práva zakázaná," reagovali organizátori Budapest Pride. Dodali, že už teraz prebiehajú prípravy na jubilejný 30. ročník Budapest Pride Parade, ktorý podľa nich snáď nikdy nebol taký dôležitý ako teraz.



"Dokonca aj súčasná ústava, ktorá na mnohých miestach obmedzuje základné práva, prísne chráni slobodu zhromažďovania a slobodu prejavu," píšu ďalej vo vyhlásení adresovanom predsedovi maďarskej vlády.