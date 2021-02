Maďarská vláda rozhodla zachovať karanténne opatrenia do 15. marca

Budapešť 25. februára (TASR) - Maďarská vláda rozhodla, že súčasné prísne opatrenia proti šíreniu nákazy novým druhom koronavírusu nechá v platnosti do 15. marca, oznámil vo štvrtok v Budapešti šéf úradu vlády Gergely Gulyás.



Podľa spravodajského servera Infostart.hu na on-line tlačovej konferencii Gulyás pripomenul, že prísne karanténne opatrenia - vrátane nočného zákazu vychádzania, zákazu zhromažďovania, povinnosti nosenia rúška a ďalších - boli zavedené vlani 11. novembra. Ich cieľom bolo zabrániť preťaženiu zdravotníctva.



"Dúfame, že sme v poslednej fáze protiepidemiologických obmedzení, avšak tie musíme zachovať až dovtedy, kým to navrhujú odborníci," dodal.



Epidemiológovia podľa neho jednoznačne tvrdia, že Maďarsko zasiahla tretia vlna a v nadchádzajúcich týždňoch sa bude situácia ďalej zhoršovať. "Objavili sa mutácie nového koronavírusu, voči nim sú dostupné vakcíny účinné, avšak prichádzajú dva ťažké týždne. Vláda preto doterajšie opatrenia zachová do 15. marca," vyhlásil šéf úradu vlády.



Počet potvrdených prípadov infekcie vírusom SARS-CoV-2 od vypuknutia pandémie v Maďarsku stúpol na 414.514 a obetí covidu na 14.672. Z ochorenia sa zotavilo 315.781.



Aktuálne je nakazených 84.061 osôb. V nemocniciach ošetrujú 4836 covidových pacientov, z ktorých 411 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)