Maďarská vláda rozhodne o zmiernení opatrení

Budapešť 13. apríla (TASR) - Maďarská vláda zrejme v stredu rozhodne o ďalšom zmierňovaní karanténnych opatrení po tom, čo v utorok premiér Viktor Orbán oznámil, že prvou vakcínou proti vírusu SARS-CoV-2 zaočkovali už tri milióny ľudí. Informoval o tom spravodajský server szmo.hu.



Orbán minulý utorok (6.4.) vyhlásil, že počet zaočkovaných v ten deň dosiahol 2,5 milióna, preto vláda rozhodla od stredy povoliť otvorenie obchodov a služieb.



"Do piatich až šiestich dní budú zaočkované prvou dávkou vakcíny proti novému druhu koronavírusu tri milióny obyvateľov, vtedy rozhodne vláda o ďalšom zmiernení karanténnych opatrení," povedal následne šéf úradu vlády Gergely Gulyás, ktorý vyjadril nádej, že do konca apríla budú môcť byť otvorené terasy reštaurácií.



Na tlačovej konferencii operačného štábu v utorok v Budapešti zaznelo, že postupne stúpa počet zaregistrovaných záujemcov o očkovanie, ktorých počet aktuálne dosiahol 4.110.000, a z ktorých už 73 percent bolo zaočkovaných.



Cieľom vlády podľa servera je do konca apríla podať vakcínu štyrom miliónom osobám.



V Maďarsku začali očkovať vlani 26. decembra, o deň skôr ako vo väčšine ostatných krajín Európskej únie. Vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech proti koronavírusu SARS-CoV-2 dostali ako prví zdravotnícki pracovníci.



Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 2837 nakazených novým druhom koronavírusu a na komplikácie súvisiace s ochorením COVID-19 zomrelo 272 pacientov. Od vypuknutia koronavírusovej pandémie zomrelo 23.980 ľudí a nákazu potvrdili 728.068 osobám. Kompletne je zaočkovaných už vyše 1.250.000 osôb. Maďarsko po utorňajšom prevzatí prvej zásielky jednodávkovej očkovacej látky od firmy Janssen Pharmaceutical má k dispozícii už šesť druhov vakcín.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)