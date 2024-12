Maďarská vláda vníma šanca na mier na Ukrajine reálne

Budapešť 12. decembra (TASR) - Maďarská vláda vníma šancu na mier v rusko-ukrajinskej vojne za realistickú, aj keď Ukrajina si "mierom nie je istá". Podľa servera telex.hu to vyhlásil vo štvrtok šéf úradu vlády Gergely Gulyás dodal, že na stredajšom rokovaní kabinetu premiér Viktor Orbán hovoril o mieri a o prímerí z pohľadu nedávnych medzinárodných rokovaní.



"Maďarsko je jednou z mála krajín, ktoré sú bezpodmienečnými zástancami mieru. Situácia sa za uplynulé obdobie veľmi zmenila, a to k lepšiemu," podčiarkol šéf úradu vlády. Dodal, že v minulosti mier presadzovalo len Maďarsko a Vatikán, "teraz už o mieri hovoria všetci".



"Cieľom vlády je zabezpečiť, aby zbrane už nezatienili žiadne Vianoce," povedal Gulyás. Pripomenul, že Orbán o tom rokoval s pápežom Františkom vo Vatikáne, Donaldom Trumpom v Spojených štátoch a aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



"Vláda verí, že vďaka tomu je šanca na mier stále reálna, no zároveň sa snaží dosiahnuť vianočné prímerie a výmenu väzňov. Nechceme sa toho vzdať, aj keď si súčasná ukrajinská administratíva nie je istá v otázkach vojny a mieru. V záujme mieru bude Viktor Orbán rokovať vo štvrtok aj s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoanom," dodal Gulyás.



Ukrajina v stredu poprela, že s Orbánom rokovala o vianočnom prímerí a výmene zajatcov vo vojne s Ruskom. Orbán tvrdil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol maďarský návrh.



"Ako vždy, maďarská strana s Ukrajinou o ničom nerokovala. Maďarská strana (nás) ako vždy neupozornila na svoje kontakty s Moskvou," uviedol v písomnom vyhlásení Zelenského poradca Dmytro Lytvyn.



Orbán predtým v príspevku na sociálnej sieti Facebook tvrdil, že Maďarsko sa na konci svojho predsedníctva v Rade EÚ opäť pokúsilo "nasmerovať bojujúce strany k mieru". "Navrhli sme vianočné prímerie a rozsiahlu výmenu zajatcov. Aké smutné, že to dnes prezident Zelenskyj jasne odmietol a vylúčil. Robili sme, čo sa dalo," vyhlásil.