Maďarská vláda: Schválenie maďarského plánu obnovy je v rukách EK

Budapešť 1. októbra (TASR) - V otázke schválenia maďarského národného návrhu plánu obnovy, ktorého posunutý termín vypršal koncom septembra, stále nedošlo k dohode medzi maďarskou vládou a Európskou komisiou (EK). Pripomenul to v piatok spravodajský server mfor.hu, podľa ktorého nemenované bruselské zdroje uviedli, že "antikorupčné" a "antidiskriminačné" očakávania Bruselu voči Maďarsku stále platia.



Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás ale v reakcii na otázku mfor.hu vo štvrtok povedal, že dohoda závisí už iba od Bruselu. "Už sme sa raz dohodli, ale potom EK nechcela podpísať dohodu pre zákon o ochrane detí a aj teraz si kladú celkom smiešne podmienky práve v tejto oblasti," cituje server Gulyása.



Termín schválenia je podľa šéfa úradu vlády v rukách EK. "Ťažko povedať, kedy tam (v Bruseli) bude politická vôľa na dohodu," dodal Gulyás s poznámkou, že ak sa Brusel nechce zasiahnuť do kampane budúcoročných parlamentných volieb v Maďarsku, tak sa najneskôr do dvoch mesiacov zrodí dohoda.



Ľavicový denník Népszava i agentúra Reuters s odvolaním sa na vlastné zdroje zhodne uviedli, že do novembra môže EK súhlasiť s maďarským i poľským plánom obnovy tak, aby ešte tento rok mohli tieto krajiny čerpať z tohto európskeho fondu. Komisia však bude požadovať splnenie prísnych podmienok pravidiel právneho štátu.



EK zatiaľ neschválila národný plán obnovy a odolnosti predložený Maďarskom, čo znamená, že vláda v Budapešti stále nemá prístup k vyše siedmim miliardám eur z celoeurópskeho ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU). V podobnej situácii sa ocitlo aj Poľsko.



Tlačová agentúra AFP uviedla, že túto informáciu vo štvrtok potvrdila hovorkyňa EK pre ekonomické a finančné záležitosti Veerle Nuytsová. Podľa AFP odďaľovanie schválenia maďarského plánu obnovy má súvislosť s napätím medzi Bruselom a Budapešťou v súvislosti s právami členov komunity LGBTI v kontroverznom zákone o ochrane detí.











