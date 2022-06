Maďarská vláda: Situácia s migrantmi sa v lete a na jeseň zhorší

Budapešť 24. júna (TASR) - Radikálny nárast počtu nelegálnych prisťahovalcov a čoraz agresívnejší prevádzači spôsobia v priebehu leta a jesene problémy na južných hraniciach Maďarska. Predpovedal to v piatok štátny tajomník maďarského rezortu vnútra Bence Rétvári, informuje spravodajca TASR.



Počet migrantov, ktorí sa tento rok pokúsili nelegálne prekročiť južné hranice krajiny, už prekročil stotisícovú hranicu. Maďarskí policajti zadržali od začiatku roka už 750 prevádzačov, pričom vlani v rovnakom období ich bolo iba 400.



"Prevádzači sú čoraz agresívnejší, pokúšajú sa autami preraziť hraničné zábrany, sú však medzi nimi aj takí, ktorí sa vyhrážajú zbraňami a ručnými granátmi," upozornil Rétvári.



Podľa jeho slov vplyvom vojny na Ukrajine rastie cena potravín na celom svete, vrátane Afriky, odkiaľ sa preto vydá na cestu do Európy ešte viac migrantov. To vyvinie tlak aj na južné hranice Maďarska, ktoré je potrebné ďalej posilniť, uviedol štátny tajomník.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)