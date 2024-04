Maďarská vláda: Schôdzka Orbána s Trumpom bola oficiálna

Budapešť 4. apríla (TASR) - Stretnutie predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána s prezidentským kandidátom USA Donaldom Trumpom v marci v Trumpovej rezidencii Mar-a-Lago v Palm Beach na Floride, bolo oficiálnym programom premiéra. V reakcii na otázku nezávislého poslanca Ákosa Hadházyho to podľa servera klubradio.hu povedal štátny tajomník rezortu diplomacie Levente Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Na oficiálnom programe, ktorý sa konal v Spojených štátoch začiatkom marca, sa všetko dialo v súlade s príslušnou legislatívou," uviedol Magyar.



Hadházy namietal, že Orbán sa nestretol so žiadnym členom americkej vlády. Bol iba hosťom Trumpa a jednej zo súkromných nadácií podporujúcich jeho politiku. Premiéra sprevádzala aj jeho 19-ročná dcéra Flóra, pripomína klubradio.hu.



"Podpora rodín, boj proti ilegálnej migrácii a snaha postaviť sa za zvrchovanosť našich národov - to je spoločný základ pre spoluprácu medzi konzervatívnymi silami v Európe a USA," napísal Orbán na sociálnej sieti X pred stretnutím s Trumpom.



Neskôr Orbán na Instagrame zverejnil video, ako sa stretáva s bývalým americkým prezidentom a odovzdáva obrovskú kyticu kvetov Melanii Trumpovej.



Podľa predstaviteľov Trumpovho volebného štábu obaja politici prediskutovali "široký okruh otázok, týkajúcich sa Maďarska a Spojených štátov, vrátane významu silných a bezpečných hraníc nevyhnutných pre ochranu zvrchovanosti oboch národov".



Úradujúci prezident Joa Bidena počas svojej predvolebnej kampane v Pennsylvánii pred stretnutím vyhlásil: "Viete s kým sa (Trump) stretne dnes v Mar-a-Lago? S Orbánom z Maďarska, ktorý otvorene povedal, že neverí vo funkčnosť demokracie, že je za diktatúru. Ja vidím budúcnosť, v ktorej demokraciu neoslabíme, ale ju ochránime," povedal Biden.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)