Maďarská vláda tvrdí, že bude aj naďalej presadzovať mier na Ukrajine

Budapešť 25. mája (TASR) - Maďarská vláda tvrdí, že nepodľahne tlaku Európskeho parlamentu (EP) a naďalej bude presadzovať svoj postoj v prospech "mieru" na Ukrajine. V mene maďarskej vlády to vo štvrtok uviedol jej hovorca Zoltán Kovács v reakcii na údajné snahy EP zdiskreditovať pripravované maďarské predsedníctvo v Rade EÚ, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Európsky parlament opäť útočí na Maďarsko, tentoraz chce zabrániť tomu, aby sa Maďarsko stalo predsedajúcou krajinou Európskej únie v druhom polroku 2024," napísal na sociálnych sieťach Kovács, podľa ktorého v tejto záležitosti sa opakujú obvyklé obvinenia, že Maďarsko porušuje základné hodnoty EÚ, a preto nie je vhodné, aby zastávalo predsedníctvo Rady EÚ.



"Je nám jasný skutočný dôvod: nepáči sa im, že Maďarsko presadzuje mier a chcú nás prinútiť vstúpiť do vojny," tvrdil hovorca s tým, že Maďarsko požaduje mier a okamžité prímerie, pretože vraj len tak možno zachrániť ľudské životy.



Ostatné západné krajiny dlhodobo poukazujú na to, že Ukrajine treba pomáhať aj dodávkami zbraní, aby mohla ubrániť svoje vlastné územie a obyvateľstvo voči mohutnej vojenskej agresii, ktorú Rusko spustilo vlani vo februári.



Podľa Kovácsa Maďarsko je riadnym členom EÚ, v minulosti už predsedalo Rade EÚ a bude tomu tak aj v roku 2024. "Prípravy na predsedníctvo napredujú, chceme zaradiť do programu také dôležité témy, ako sú európske demografické výzvy či rodinná politika namiesto migrácie.



V EP pripravujú na plenárne zasadnutie 1. júna ďalšie uznesenie o stave právneho štátu v Maďarsku a o zmrazených eurofondoch. V návrhu rezolúcie piatich strán sa vyjadrujú aj pochybnosti nad tým, či Maďarsko dokáže dôveryhodne vykonávať predsedníctvo v Rade Európskej únie v roku 2024, keďže porušuje základné hodnoty EÚ a nedodržiava zásadu tzv. lojálnej spolupráce. Napísal o tom v stredu denník Népszava na základe dokumentov získaných redakciou.



EP v pripravovanom uznesení vyzýva Radu, aby hľadala riešenie uvedeného problému, pretože inak bude musieť zasiahnuť parlament. Je to prvýkrát, čo zastupiteľský orgán EÚ upozornil na nespôsobilosť vlády premiéra Viktora Orbána riadiť rozhodovací orgán Únie a avizoval odvetné opatrenia, uviedla Népszava.



Maďarsko sa má ujať predsedníctva v Rade EÚ, ktorú tvoria vlády členských krajín, na šesť mesiacov v júli 2024.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)