Budapešť 5. novembra (TASR) - Maďarská vláda už nedokáže presvedčiť viac ľudí, aby sa dali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, preto je teraz rad na pracoviskách, povedal v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió predseda vlády Viktor Orbán.



"Delta variant vírusu by nespôsoboval žiadny problém, keby všetci boli zaočkovaní," podčiarkol premiér a dodal, že nezaočkovaní majú ohrozený život, pretože si ich nákaza novým druhom koronavírusu nájde.



Čoskoro bude povinné očkovanie pre všetkých štátnych zamestnancov, v prvom kole budú podľa Orbána očkovať tých, čo prichádzajú do styku s mnohými ľuďmi.



Podľa jeho slov má Maďarsko aktuálne k dispozícii desať miliónov dávok vakcín proti covidu a do konca roka dovezú ešte päť miliónov.



Maďarská vláda 27. októbra rozhodla, že zamestnávatelia môžu predpísať svojim zamestnancom povinné očkovanie proti covidu. S platnosťou od 1. novembra je povinné nosenie rúšok v prostriedkoch hromadnej dopravy osôb, v zdravotníckych zariadeniach zaviedol kabinet zákaz návštev.



V uplynulých 24 hodinách v rámci štvrtej vlny koronavírusovej pandémie pribudlo 6804 prípadov nákazy a komplikáciám spôsobeným covidom podľahlo 83 pacientov. Aktuálne je nakazených 56.260 ľudí. Počet zaočkovaných proti covidu sa veľmi pomaly blíži k šiestim miliónom, vyše 5,7 milióna z nich dostalo dve dávky vakcíny a 1,315 milióna ľuďom podali už aj tretiu dávku.