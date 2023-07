Maďarská vláda: Z prijímacích táborov sa môžu stať migračné getá

Budapešť 6. júla (TASR) - Z prijímacích táborov pre migrantov, ktoré navrhuje Európska únie, by sa mohli stať "migračné getá". Vyhlásil to vo štvrtok minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás na tlačovej konferencii po stredajšej schôdzke vlády. Ministri na nej prerokovali snahy Bruselu riešiť nelegálnu migráciu. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Návrh, o ktorom hovoríme, nie je iba o povinných kvótach a presídľovaní, ale aj o tom, že Maďarsko by muselo okrem iného posúdiť 10.000 žiadostí a zriadiť prijímacie tábory," povedal Gulyás.



Z týchto prijímacích táborov, ktoré musia byť zriadené podľa predpisov EÚ, by sa podľa ministra ľahko stali "migrantské getá". Treba urobiť všetko pre to, aby toto absolútne nezmyselné a šialené nariadenie nenadobudlo účinnosť, zdôraznil.



Poľsko a Maďarsko odmietli minulý týždeň na summite EÚ deklaráciu, podľa ktorej si členské štáty prerozdelia žiadateľov o azyl alebo zaplatia krajinám, ktoré ich príjmu. Podľa Maďarska a Poľska musí byť takáto dohoda prijatá jednohlasne a nie kvalifikovanou väčšinou.



Ministri vnútra EÚ sa totiž v júni dohodli, že rozhodnutia týkajúce sa žiadateľov o azyl bude môcť prijímať kvalifikovaná väčšina - čiže aspoň 15 z 27 členských krajín, v ktorých musí žiť najmenej 65 percent obyvateľov EÚ.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)