Maďarská vláda zablokovala niekoľko ukrajinských webových stránok

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Šéf úradu vlády Gergely Gulyás v tejto súvislosti oznámil, že ide o recipročné opatrenie.

Autor TASR
Budapešť 29. septembra (TASR) - Maďarská vláda v pondelok zablokovala prístup k niekoľkým ukrajinským spravodajským webovým stránkam na území Maďarska v reakcii na ukrajinskú cenzúru. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Ukrajina, ktorá sa snaží vstúpiť do Európskej únie, zablokovala zahraničné spravodajské webové stránky vrátane maďarských, pretože si dovolili kriticky písať o sankčnej politike voči Rusom, o ozbrojenej podpore Ukrajiny, dovolili si vykresľovať Európsku úniu a NATO ako roztrieštené a nie veľmi efektívne organizácie a písali aj o vplyvoch Sorosovej nadácie,“ spresnil Gulyás.

Šéf úradu vlády dodal, že nejde o to, že by „veľa ľudí čítalo Ukrajinskú pravdu alebo by po nej dokonca túžilo“, ale že suverénna krajina musí na neoprávnený útok reagovať primerane.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

